Genova – Momenti di comprensibile paura, questa mattina, in via Borzoli, per l’incendio di un container adibito a magazzino.

Per cause ancora da accertare le fiamme hanno iniziato a bruciare il contenuto del magazzino, in gran parte legname e copertoni.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Multedo che hanno utilizzato una speciale schiuma che ha domato l’incendio in modo completo e sicuro.

Una volta spento l’incendio sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine del rogo e le eventuali responsabilità.

(foto Archivio)