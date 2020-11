Genova – Ha ospitato l’ex marito nella sua abitazione per potergli fare incontrare i figli ma lui si ubriaca e poi diventa violento e li minaccia di morte.

La polizia è intervenuta ieri notte in via dei Landi, a Sampierdarena, a seguito della chiamata disperata di una donna che chiedeva aiuto.

La donna aveva ospitato l’ex marito in casa per permettergli di vedere i figli ma lui si è ubriacato diventando molto violento..

L’uomo, un cittadino romeno di 53 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, e attualmente sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

A far scattare l’intervento dei poliziotti del Commissariato Cornigliano, la richiesta d’aiuto pervenuta da una donna in forte stato d’agitazione che ha riferito di essersi rinchiusa in una stanza del suo appartamento con i figli minori, per fuggire all’ira dell’ex marito che, in preda ai fumi dell’alcol, stava cercando di aprire la porta, minacciandoli di morte.

La pattuglia del Commissariato si è precipitata sul luogo indicato rintracciando in strada l’uomo che, avendo udito la telefonata, stava cercando di darsi alla fuga. Dal racconto è emerso che la donna, nonostante la separazione dall’uomo a causa proprio del suo abituale consumo di alcolici, lo ospita saltuariamente presso il proprio domicilio per permettergli, anche, di stare vicino ai figli.

Né questa opportunità, ma neanche quella dell’affidamento in prova ai servizi sociali, hanno convinto il 53enne ad assumere comportamenti più miti e, ieri, per lui è scattata l’ennesima denuncia.