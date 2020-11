Genova – Ha litigato con il compagno e ha abbandonato l’appartamento in cui risiedeva con l’uomo per passare la notte in albergo ma era ai domiciliari e questo le è costato l’arresto.

E’ accaduto nel centro storico di Genova, nella serata di ieri.

Protagonista dell’accaduto una 25enne, sottoposta al regime degli arresti domiciliari per il reato di estorsione.

La donna, nella sera del 16 novembre, si è presentata in un albergo di via Gramsci per affittare una camera.

Durante la fase di check in, i dati inseriti nel portale collegato alla centrale operativa della Questura hanno fatto scattare il sistema di allerta.

Agli agenti intervenuti la donna ha raccontato di aver litigato con il compagno che si era offerto di ospitarla per scontare la pena residua ma, non gradendo la tua presenza, l’ha invitata ad andarsene.

Il gesto è costato alla donna l’arresto per il reato di evasione.