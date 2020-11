Coronavirus – Ancora 15 decessi e 792 nuovi contagi in Liguria

Ben 15 decessi e 792 nuovi contagi da coronavirus in Liguria su un campione di 6.187 tamponi effettuati su una popolazione di 1 milione e 500mila persone. E’ il bilancio odierno dell’emergenza pandemia nella nostra regione, fotografato dal bollettino di Alisa.

Non accenna a rientrare l’allerta contagio in Liguria e se da un lato il numero dei positivi al test per il coronavirus scende, in proporzione ai tamponi effettuati, resta alto il numero dei pazienti ricoverati. Condizioni che, se resteranno stabili, potrebbero far restare la Liguria in area arancione, con divieti e chiusure ma che, se uniti ad altri fattori, potrebbero farla slittare in zona rossa con un lockdown quasi totale.

Anche oggi preoccupa il valore della città di Genova che fa registrare ben 470 nuovi contagi ma anche La Spezia con 124 nuove infezioni allarma il personale sanitario.

Seguono la zona di Imperia con 107 nuovi ammalati e Savona con 85.

Resta decisamente migliore la zona di Chiavari dove, in 24 ore, sono stati scoperti “solo” 6 contagi-

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 107

46 contatto di caso confermato

57 attività screening

4 sociosanitario

• ASL 2: 85

20 contatto caso confermato

62 attività screening

3 settore sociosanitario

• ASL 3: 470

137 contatto caso confermato

313 attività screening

20 settore sociosanitario

• ASL 4: 6

4contatto caso confermato

2 Attività screening

• ASL 5: 124

42 contatto caso confermato

82 attività screening

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO

TOTALE tamponi effettuati 548215 6187 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 45994 792 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 5651 66 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 40343 726 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI* e deceduti) 17444 190

*i flussi sono stati allineati come indicato da ISS, considerando nei casi GUARITI, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1747 LA SPEZIA 2363 IMPERIA 1735 GENOVA 10501 Residenti fuori Regione/Estero 332 altro/in fase di verifica 766 TOTALE 17.444

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1438 119 -51 ASL1 133 13 -9 ASL2 173 14 5 Policlinico San Martino 402 38 -29 Ospedale Evangelico 67 7 2 Ospedale Galliera 176 8 -6 Ospedale Gaslini 14 0 -2 ASL3 globale 201 15 -6 ASL 3 Villa Scassi 187 15 -5 ASL 3 Gallino 14 0 -1 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 119 9 -3 ASL4 Sestri Levante 115 7 -3 ASL4 Lavagna 4 2 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 153 15 -3 ASL5 Sarzana 148 12 -4 ASL5 Spezia 5 3 1

Isolamento domiciliare 15.589 310 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 26372 587 Deceduti** 2178 15

**dettaglio

data decesso sesso età luogo 1 07/11/2020 M 77 OSPEDALE SESTRI LEVANTE 2 11/11/2020 M 85 OSPEDALE SESTRI LEVANTE 3 14/11/2020 M 87 OSPEDALE SESTRI LEVANTE 4 14/11/2020 M 81 OSPEDALE SESTRI LEVANTE 5 15/11/2020 M 48 OSPEDALE VILLA SCASSI 6 15/11/2020 M 84 OSPEDALE SESTRI LEVANTE 7 15/11/2020 M 78 OSPEDALE SESTRI LEVANTE 8 15/11/2020 F 90 OSPEDALE SESTRI LEVANTE 9 15/11/2020 M 80 OSPEDALE SESTRI LEVANTE 10 16/11/2020 M 92 OSPEDALE VILLA SCASSI 11 16/11/2020 F 85 OSPEDALE VILLA SCASSI 12 17/11/2020 F 84 OSPEDALE VILLA SCASSI 13 17/11/2020 M 66 GALLIERA 14 17/11/2020 M 81 GALLIERA 15 17/11/2020 M 84 OSPEDALE SANREMO