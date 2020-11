Genova – Mattonelle staccate, buchi nella pavimentazione, sporco ovunque e pericolosi pali metallici abbandonati e senza più utilizzo. Avanza inesorabile il degrado in corso Italia, una delle vetrine più belle della città e meta di passeggiate dei genovesi e dei tanti turisti che affollano la città lockdown permettendo.

Le segnalazioni arrivano dai Cittadini che si trovano a percorrere uno dei lungomare più belli di Genova incontrando ogni giorno i segni tangibili di una manutenzione sempre più scarsa e di un degrado ormai inarrestabile.

La maggior parte delle segnalazioni riguarda le mattonelle che ormai mancano in più punti della pavimentazione e alcune voragini che crescono ogni giorni di più complice un erroneo uso da parte di chi corre con skateboard effettuando salti e mezzi per la pulizia che certo pesano ben più di quanto sarebbe sopportabile per la pavimentazione ormai risalente ai primi anni 90.

A seguire, per numero di segnalazioni, bidoni arrugginiti e cestini portarifiuti ormai ai limiti della decenza ma anche ringhiere e strutture abbandonate di cui nessuno sembra preoccuparsi.

Un degrado di uno dei punti più noti e frequentati della città che è un pò il termometro di quanto sta avvenendo in tutto il capoluogo ligure, con manutenzione latitante e certamente ben al di sotto della soglia accettabile.

Il dito è puntato contro la civica amministrazione che dovrebbe curare l’immagine della città ma anche il rispetto per i Cittadini che pagano fior di tasse anche per veder garantito il decoro.