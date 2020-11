Genova – Portici di via XX settembre parzialmente inagibili, questa sera, a causa del cedimento di un cavo metallico che sorregge parte dell’illuminazione.

La polizia locale è intervenuta transennando la zona e bloccando il passaggio ai pedoni per il pericolo di caduta di parti metalliche.

Non risultano feriti.

Il cedimento ha interessato la parte terminale dei portici di via XX settembre, vicino a piazza De Ferrari.

I tecnici del Comune sono intervenuti per rimuovere le parti pericolanti e per sistemare i collegamenti interrotti.

notizia in aggiornamento