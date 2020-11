Genova – Ha abbandonato rifiuti ingombranti vicino ai cassonetti di via Bertolotti, a Cornigliano, per questo un uomo è stato multato dagli agenti della Polizia Locale.

Gli agenti della Locale hanno monitorato la zona dei cassonetti in via Bertolotti in tre giornate.

Durante il secondo giorno di controlli, gli agenti hanno individuato il responsabile dello scarico abusivo, non riuscendo però a raggiungere il luogo per tempo.

Durante il terzo giorno di controlli, l’uomo è stato fermato e si è visto contestare tutte le violazioni commesse e rilevate dalle telecamere.

Il gesto gli è costato un verbale da 3.500 euro per il mancato rispetto del Testo Unico dell’Ambiente, soprattutto in materia di abbandono di bombole del gas esauste e per il non rispetto del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Nel corso dell’ultima serata, il responsabile dell’abbandono di ingombranti ha rimosso tutto il materiale sistemato vicino ai rifiuti.