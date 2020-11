Frana sulla Provinciale tra Creto e Montoggio, transito riaperto a una sola corsia

Genova – Una frana ha interessato questa notte la Strada Provinciale 13, nel tratto compreso tra Creto e Montoggio.

All’altezza del bivio per Bargaglioti una grande quantità di detriti, fango e massi si sono riversati sulla strada bloccando di fatto il transito per qualche ora.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici della Città Metropolitana e alla Polizia Locale.

Per tutta la notte i pompieri hanno lavorato per liberare parte della strada dai detriti della frana e per mettere in sicurezza il crinale da cui si è staccato il movimento franoso.

La strada, dopo una prima chiusura per consentire le operazioni, è stata riaperta al transito e nel tratto in questione si viaggia a una sola corsia.