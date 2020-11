Genova – Uscita di Ovada chiusa per un’intera notte, tra il 23 e il 24 novembre, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce.

Ad annunciarlo Autostrade per l’Italia, concessionaria del tratto autostradale.

Per lavori di manutenzione della galleria “Tagliolo”, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiusa la stazione di Ovada, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Masone, sulla stessa A26, o di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.