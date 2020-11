Genova – Morto l’imprenditore Maurizio Verrini, amministratore delegato della Antonio Verrini & Figli, colosso della vendita all’ingrosso e dettaglio di prodotti ittici e presidente della Rapallo R 1914 Rivarolese.

A darne il triste annuncio proprio la squadra sportiva che, sulla pagina Facebook scrive:

In questi mesi abbiamo fatto il tifo per te.

Lo abbiamo fatto in silenzio, augurandoci che prima o poi ti avremmo rivisto su un campo di calcio.

Ora ci hai lasciato.

Maurizio Verrini, il nostro Presidente ci ha lasciato.

Tutto il Rapallo R. 1914 Rivarolese si stringe alla famiglia Verrini in questo momento di profondo dolore e tristezza.

Ciao Maurizio, ciao Presidente, mancherai a tutti noi.

Riposa in Pace.

Nata a Genova a metà del secolo scorso dallo spirito imprenditoriale e dalla passione per il mare di Antonio Verrini, Antonio Verrini & Figli SpA è oggi una delle più importanti realtà italiane nel settore dell’importazione, lavorazione e distribuzione di prodotti ittici.

Oltre all’attività storica di commercializzazione dei prodotti vivi e “freschissimi” di pesca locale nazionale e nelle vicine coste del Mediterraneo, Verrini ha sviluppato una presenza globale per l’importazione di prodotti freschi, congelati, d’allevamento e conservati da oltre 40 paesi nei cinque continenti.

Con 6 sedi produttive in Liguria e Toscana il Gruppo distribuisce anche in tutte le regioni del nord ovest e in Costa Azzurra, al servizio dei canali della Grande Distribuzione Organizzata, dei punti vendita al dettaglio e del Food Service (alberghi e ristoranti).

Società capofila del Gruppo è Verrini Holding srl detenuta dalla famiglia Verrini, giunta oggi alla seconda generazione.

La Holding controlla il 100% della società operativa Antonio Verrini & Figli SPA. Il brand attivo nel settore della ristorazione, oltre al 60% di Giopescal, dal 1930 punto di riferimento nella distribuzione al dettaglio di prodotti ittici a Genova e in Liguria, con nove punti vendita oggi specializzati nel settore dei surgelati.

Ha inoltre acquisito un contratto di affitto del ramo di azienda relativo a Chef, società con sede in provincia di Rimini, specializzata nella trasformazione e distribuzione di prodotti ittici freschi e congelati di alta qualità.