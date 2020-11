Ancora pesante, in Liguria, il bilancio dei decessi per coronavirus. Il bollettino della Regione Liguria di oggi ne registra ben 14 confermando che l’emergenza è tutt’altro che in fase calante, almeno sotto questo profilo.

Ben 611 anche i nuovi contagi, a fronte di un notevole calo dei tamponi effettuati durante il week end e che si ferma a 4.428 su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1: 68

20 contatto di caso confermato

48 attività screening

ASL 2: 61

1 settore sociosanitario

13 contatto caso confermato

47 attività screening

ASL 3: 329

41 settore sociosanitario

72 contatto caso confermato

216 attività screening

ASL 4: 19

5 contatto caso confermato

14 attività screening

ASL 5: 134

47 contatto caso confermato

87 attività screening

TOTALE tamponi effettuati 564.766 4.428 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 48.127 611 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 5.946 47 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 42.181 564 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 15.953 -35

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 1.670 LA SPEZIA 2.307 IMPERIA 1.618 GENOVA 9.365 Residenti fuori Regione/Estero 305 altro/in fase di verifica 688 TOTALE 15.953 (esclusi 29.933 guariti e 2.241 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1375 122 15 ASL1 130 15 1 ASL2 170 13 5 Ospedale Policlinico San Martino 353 38 -5 Ospedale Evangelico 66 7 -2 Ospedale Galliera 177 9 2 Ospedale Gaslini 9 0 0 ASL3 globale 196 16 5 ASL 3 Villa Scassi 180 16 3 ASL 3 Gallino 15 0 1 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 1 0 1 ASL4 globale 122 10 8 ASL4 Sestri Levante 117 8 6 ASL4 Lavagna 5 2 2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 152 14 1 ASL5 Sarzana 147 11 1 ASL5 Spezia 5 3 0

Isolamento domiciliare 14.503 -10 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 29.933 632 Deceduti* 2.241 14

*