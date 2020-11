Genova – Continua l’emergenza Coronavirus in Liguria dove si registra un calo dei nuovi contagi ma l’allarme resta ancora alto visto il numero dei decessi e il numero dei pazienti ospedalizzati.

Ma l’andamento epidemiologico sta evidenziando un miglioramento, seppur ancora lento.

Il rallentamento della curva di contagio e le notizie circa l’arrivo dei primi vaccini anti SarsCov2 stanno portando la Regione Liguria a ragionare sul piano di distribuzione delle dosi.

Le prime 55mila dosi dovrebbero arrivare entro la fine del 2020 e saranno destinate al personale sanitario e alle fasce della popolazione maggiormente a rischio.

Con il 2021 dovrebbe iniziare la distribuzione del vaccino alla maggior parte della popolazione e sono al vaglio diverse ipotesi per la somministrazione.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha spiegato che una delle ipotesi più accreditate per la campagna di vaccinazione al momento sembra essere quella del drive through: “Credo – ha spiegato il governatore – che il sistema del drive through, dove si va e ci si vaccina, sia uno dei metodi migliori per vaccinare tante persone in poco tempo e lo useremo in questa regione. Ovviamente il confronto cin il governo è appena iniziato”.