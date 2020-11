Genova – Mattinata di code e rallentamenti sulle autostrade genovesi.

Sull’autostrada A7 Genova – Milano, si segnalano code in uscita al casello di Genova Bolzaneto, provenendo da Genova, per traffico intenso.

Sempre sulla A7 in direzione Genova, code tra Bolzaneto e il bivio A7/A10 Genova – Ventimiglia, questa volta per lavori.

Coda per traffico intenso tra il bivio A7/A12 Genova – Livorno e Genova Bolzaneto, in direzione Milano, per traffico intenso.

Traffico rallentato anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno, in direzione di Genova, traffico rallentato tra Nervi ed Est per lavori.