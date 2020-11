Genova – Numeri da piena emergenza coronavirus per i decessi registrati in Liguria ma i nuovi contagi iniziano a calare seppur debolmente.

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti accoglie positivamente la scelta di restare in zona arancione – con divieti e chiusure – sino al 3 dicembre anche per i dati che certo non descrivono una situazione ottimale per una eventuale riapertura.

Il bollettino sanitario della Regione Liguria ha registrato infatti altri 20 decessi che portano il bilancio dell’emergenza a ben 2.261 decessi da inizio epidemia.

Sono 285, invece, con appena 2.831 tamponi su una popolazione residente di 1 milione e 500mila persone, i nuovi casi di contagio.

L’indice percentuale dei tamponi positivi sul totale effettuato cala di poco rispetto ai giorni precedenti.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi per provincia:

ASL 1 Imperia: 16

5 contatto di caso confermato

11 attività screening

ASL 2 Savona: 30

7 contatto caso confermato

21 attività screening

2 settore sociosanitario

ASL 3 Genova: 199

60 contatto caso confermato

137 attività screening

2 settore sociosanitario

ASL 4 Chiavari: 5

1 contatto caso confermato

4 attività screening

ASL 5 La Spezia: 35

7 contatto caso confermato

28 attività screening

CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DATI FLUSSO ALISA – MINISTERO

TOTALE tamponi effettuati 567.597 2.831 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 48.412 285 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 6.048 102 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 42.364 183 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 15.392 -561

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 1.643 LA SPEZIA 2.259 IMPERIA 1.578 GENOVA 8.945 Residenti fuori regione/estero 299 altro/in fase di verifica 668 TOTALE 15.392 (esclusi 30.759 guariti e 2261 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1.370 122 -5 ASL1 136 13 6 ASL2 164 16 -6 Ospedale Policlinico San Martino 362 36 9 Ospedale Evangelico 62 7 -4 Ospedale Galliera 179 11 2 Ospedale Gaslini 8 0 -1 ASL3 globale 187 15 -9 ASL 3 Villa Scassi 174 15 -6 ASL 3 Gallino 13 0 -2 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 -1 ASL4 globale 121 10 -1 ASL4 Sestri Levante 116 8 -1 ASL4 Lavagna 5 2 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 151 14 -1 ASL5 Sarzana 144 11 -3 ASL5 Spezia 7 3 2

Isolamento domiciliare 13.951 -552 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 30.759 826 Deceduti* 2.261 20

data decesso sesso età luogo decesso 21/11/2020 M 88 GALLIERA 22/11/2020 M 89 GALLIERA 22/11/2020 F 93 GALLIERA 22/11/2020 F 88 GALLIERA 21/11/2020 M 86 GALLIERA 21/11/2020 M 65 HSM 21/11/2020 M 90 HSM 22/11/2020 F 83 HSM 22/11/2020 F 92 HSM 22/11/2020 F 94 HSM 22/11/2020 F 88 Sarzana 23/11/2020 F 81 Sarzana 23/11/2020 F 87 HSM 22/11/2020 F 75 HSM 22/11/2020 M 80 HSM 22/11/2020 M 82 HSM 21/11/2020 M 75 Sanremo 21/11/2020 M 92 Sanremo 22/11/2020 F 75 Sanremo 22/11/2020 M 89 Sanremo