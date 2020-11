Genova – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza in cui ha rinnovato le misure restrittive in vigore per la provincia autonoma di Bolzano, che rimane zona rossa, e per le regioni Basilicata, Liguria e Umbria che saranno in zona arancione fino al prossimo 3 dicembre.

La durata dell’ordinanza firmata questa mattina non esclude la possibilità di nuove classificazioni in qualunque momento.

L’arrivo della nuova ordinanza è stato comunicato da una nota del ministero.

La situazione in Liguria rimane dunque seria e in un momento delicato come quello che sta attraversando la popolazione non mantenere le norme di contrasto alla diffusione del Covid-19 potrebbe far precipitare la situazione, portando verso una terza ondata.

E’ proprio la terza ondata quella che si vuole scongiurare e per cui il governo sta lavorando, anche in previsione delle festività natalizie.

La possibilità di permanenza della Liguria nella fascia di attenzione arancione era stata annunciata già dal presidente della Regione Giovanni Toti che, ieri sera, sottolineava la l’ipotesi come scelta opportuna fino alla fine della validità del Dpcm.