Genova – Una nuova sede in piazza Odicini per il polo di Voltri della sistribuzione diretta farmaci e presidi.

Il servizio della Asl3 di Voltri ha cambiato sede ed è da oggi operativo presso la Casa della Salute in piazza Odicini 4c, con ingresso indipendente rispetto all’edificio centrale.

Il servizio di famaceutica era precedentemente ubicato in piazzale Giannasso.

L’apertura al pubblico è prevista nelle giornate di martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 15.