Liguria in zona gialla da domani, domenica, 29 novembre. A deciderlo la commissione speciale nominata dal Governo centrale e che ha preso in esame i dati sull’emergenza coronavirus diffusi dalla Regione Liguria.

Riaprono Bar e Ristoranti e saranno possibili gli spostamenti anche al di fuori del proprio comune di residenza e da regione a regione, tranne verso quelle in zona arancione o rossa.

La notizia è stata annunciata ufficialmente dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo un colloquio con il ministro Speranza che gli ha anticipato la decisione del Comitato Tecnico Scientifico nazionale.

Restano in vigore i coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e i divieti imposti dai Comuni nelle singole zone.

A Genova resta in vigore la chiusura delle passeggiate sul Lungomare nei giorni festivi.

Nel ricordare a tutti la massima prudenza, e di continuare responsabilmente con tutti i comportamenti fondamentali per ridurre il contagio (uso mascherina sempre e comunque, igiene delle mani, distanziamento, rispetto delle regole su assembramenti)

Ecco tutte le disposizioni in vigore nella zona gialla 👇

– Bar e ristoranti riaprono al pubblico fino alle 18 poi solo asporto

– Possibili gli spostamenti fra Comuni e fra Regioni (solo se queste ultime sono gialle)

– Scuole dell’Infanzia, elementari e medie aperte

Negozi aperti

Mezzi pubblici con capienza ridotta del 50%

Attività sportiva e attività motoria all’aperto consentita anche in aree attrezzate e Parchi

Ecco cosa continua a restare proibito:

Scuole superiori chiuse e con didattica a distanza

Divieto di uscire dalle 22 alle 5 salvo ulteriori restrizioni comunali

Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi

Mostre, Musei, Cinema, Teatri chiusi

Sale Bingo e sale scommesse chiuse

Piscine e palestre chiuse