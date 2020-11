Genova – La Liguria torna in zona gialla da oggi, domenica, 29 novembre e riaprono Bar e Ristoranti anche se solo fino alle 18 per poi lasciare spazio al take away e alle consegne a domicilio.

Ci si può spostare al di fuori del comune di residenza ma non si potrà uscire dalla Liguria via terra perché la regione è circondata da zona arancione e rossa al cui interno non ci si può spostare.

Resta il divieto di passeggiare sul lungomare ed anche ieri, come il sabato precedente, assalto al centro cittadino, attirati anche dagli sconti del Black Friday e dall’atmosfera di “libertà” per l’imminente riapertura.

Un incubo per il personale sanitario che sta iniziando a respirare dopo settimane di emergenza assoluta, con centinaia di ricoveri e decine di decessi.

La raccomandazione è a rispettare ancora e rigorosamente il distanziamento e l’uso delle mascherine.

Polemiche roventi sui social per la carenza dei controlli. Molte le foto con le vie dello struscio stracariche di persone, la folla nei negozi aperti e assembramenti per strada e, apparentemente, scarsissima presenza di forze dell’ordine per controllare.

Restano in vigore i coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e i divieti imposti dai Comuni nelle singole zone.

A Genova resta in vigore la chiusura delle passeggiate sul Lungomare nei giorni festivi.

Ecco tutte le disposizioni in vigore nella zona gialla 👇

– Bar e ristoranti riaprono al pubblico fino alle 18 poi solo asporto

– Possibili gli spostamenti fra Comuni e fra Regioni (solo se queste ultime sono gialle)

– Scuole dell’Infanzia, elementari e medie aperte

Negozi aperti

Mezzi pubblici con capienza ridotta del 50%

Attività sportiva e attività motoria all’aperto consentita anche in aree attrezzate e Parchi

Ecco cosa continua a restare proibito:

Scuole superiori chiuse e con didattica a distanza

Divieto di uscire dalle 22 alle 5 salvo ulteriori restrizioni comunali

Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi

Mostre, Musei, Cinema, Teatri chiusi

Sale Bingo e sale scommesse chiuse

Piscine e palestre chiuse