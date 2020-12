Genova – La chiatta che ospitava il laboratorio di Dialogo nel Buio ha lasciato la Darsena questa mattina per il suo lungo viaggio verso Roma dove riprenderà servizio sotto una nuova veste.

La prima tappa sarà in un bacino di carenaggio per alcuni lavori e restauri e poi la chiatta muoverà verso la Capitale navigando lungo costa e poi risalendo il Tevere da Fiumicino sino all’isola Tiberina dove verrà ancorata e riutilizzata.

Il laboratorio esperienziale, che permetteva la scoperta del mondo delle persone non vedenti e con guide dell’Istituto Davide Chiossone di Genova, deve traslocare ai Magazzini del Cotone ma cerca sponsor.