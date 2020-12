Genova – Entrerà in funzione nelle prossime ore, sulla strada Guido Rossa, il sistema di controllo elettronico (tutor)che multa automaticamente chi supera i limiti di velocità ma anche chi non si arresta ai semafori prima della linea bianca dello stop e chi non rispetta le corsie muovendosi in modo non corretto.

Il sistema di telecamere “intelligenti” è in grado di rilevare le targhe e la velocità media dei veicoli e la loro posizione e percorso ma, potenzialmente, potrebbe anche verificare la scadenza dell’assicurazione, il pagamento del bollo e la scadenza delle revisioni portando le sanzioni da 165 euro sino ad oltre 800 nei casi più gravi.

Secondo i dati della sperimentazione con telelaser potrebbero scattare migliaia di multe con sorprese per gli automobilisti che arriverebbero direttamente a casa poiché il sistema è anche in grado di generare materialmente la sanzione spedita per posta.

L’obiettivo dichiarato è rendere sempre più sicure le strade cittadine ma l’arrivo dei nuovi impianti semaforici in grado di sanzionare in modo elettronico in altri 22 punti della città sta facendo inferocire i genovesi che si spostano in auto poiché non corrisponde un incentivo all’uso dei mezzi pubblici che continuano ad essere insufficienti rispetto all’effettivo bisogno, specie nelle linee collinari e più periferiche.

Da più parti si chiede che gli introiti di queste “macchine per multe” vengano interamente utilizzati per rendere più efficiente il trasporto pubblico.