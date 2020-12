Genova – Un ordine del giorno per impegnare il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a chiedere ad Autostrade per l’Italia la sospensione dei pedaggi, o almeno una forte riduzione, sull’autostrada A12 Genova-Livorno, nuovamente interessata da lavori e cantieri.

Lo ha approvato all’unanimità il Consiglio regionale della Liguria che ha accolto le proteste degli automobilisti e dei trasportatori che ogni giorno subiscono i disagi dei cantieri che sono tornati sulla rete autostradale della Liguria e, in particolare in questi giorni, sulla A12.

La Regione Liguria chiederà dunque ad Autostrade per l’Italia di sospendere i pedaggi – o in alternativa ridurre il costo – nei tratti di autostrada interessati dai lavori che creano disagi con scambi continui di carreggiata, restringimenti e persino chiusure (con ritardi nelle riaperture) di alcuni percorsi.

La scorsa estate, in condizioni analoghe, Autostrade per l’Italia aveva sospeso i pedaggi nelle zone interessate dai lavori e quindi la richiesta non dovrebbe incontrare ostacoli.