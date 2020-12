Genova – Lo stop alle crociere durante le festività natalizie arrivato con il nuovo DPCM presentato questa sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha spinto Costa Crociere a sospendere l’attività dal 20 dicembre al 6 gennaio.

La compagnia, tramite una nota stampa, ha fatto sapere di unirsi allo sforzo richiesto al Paese e a tutti gli italiani, scegliendo di sospender la propria attività e seguendo quindi le indicazioni del Governo.

“Si tratta di una pausa temporanea – sottolinea la compagnia crocieristica – che, ovviamente, e come riconosciuto dal Governo stesso, non ha mai messo in discussione la solidità dei protocolli sanitari adottati in collaborazione con le autorità italiane e che costituiscono un modello unico nel panorama del settore turismo e a livello internazionale e che hanno dimostrato la loro piena efficacia negli ulti quattro mesi di operatività in Italia”.

Ancora: “Nel periodo delle Feste, Costa Crociere garantirà comunque che le proprie navi ferme nei porti siano di supporto con iniziative che consentiranno di sostenere le necessitò della comunità in un periodo di crisi, con speciali programmi di donazione di cibo e derrate alimentari per regalare un po’ di felicità alle fasce più deboli, in collaborazione con le istituzioni locali”.

“La cancellazione delle crociere di Natale e Capodanno rappresenta un ulteriore sacrificio economico per Cosata Crociere e per l’intera industria, in una fase già molto complessa per il comparto che contava sulle operazioni. Uno speciale ringraziamento va all’equipaggio a bordo di Costa Smeralda, che si stava preparando ad accogliere al meglio gli ospiti in questo periodo speciale e tutte le persone Costa di terra”.