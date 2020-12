La Liguria torna ad essere interessata da un nuovo significativo passaggio perturbato con piogge, rovesci, temporali, neve dove le temperature lo consentiranno, vento di burrasca e mareggiate.

Arpal ha, dunque, emanato lo stato di allerta Meteo che avrà queste caratteristiche:

Allerta per piogge diffuse e temporali

Centro della regione (ZONA B): Allerta Gialla dalle 8 alle 21 di Venerdì 4 dicembre

Bacini piccoli e medi di Levante ed Entroterra di Levante (ZONE C, E) allerta GIALLA dalle 8 alle 24 di venerdì 4 dicembre.

Bacini grandi della zona E, gialla dalle 10 alle 23.59, bacini grandi della zona C, gialla dalle 12 alle 23.59 NB la zona B non ha bacini grandi, quindi l’allerta è relativa solo ai bacini piccoli e medi

Allerta per neve

COMUNI INTERNI DELLA ZONA CENTRALE (ZONA B): GIALLA DALLE 8 ALLE 18 DI VENERDI’ 4 DICEMBRE

VERSANTI PADANI DI PONENTE (ZONA D): GIALLA DALLE 00.00 ALLE 5.59, POI ARANCIONE DALLE 6 ALLE 14.59, QUINDI GIALLA DALLE 15 ALLE 20 DI VENERDI’ 4 DICEMBRE

ENTROTERRA DI LEVANTE (ZONA E): GIALLA DALLE 00.00 ALLE 20.00 DI VENERDI’ 4 DICEMBRE

Ecco le previsioni Meteo Arpal:

VENERDI’ 4 DICEMBRE: una perturbazione determina precipitazioni diffuse e persistenti dalla notte in estensione da Ponente verso Levante con intensità moderate su BCE, cumulate significative su ABD, elevate su CE; bassa probabilità di temporali forti su A, alta su BCE. Nevicate moderate su D, deboli su E e interno B occidentale; possibili rovesci. Venti forti da nord su B occidentale, da sudest di burrasca su B orientale, di burrasca forte su C. Mare fino ad agitato per onda da sud con mareggiate su BC, fino a molto agitato in serata con mareggiate intense su C.

SABATO 5 DICEMBRE: dalla mattinata nuova intensificazione delle precipitazioni su CE con cumulate significative, a carattere nevoso sopra gli 800/1000 m. Dal pomeriggio generale rinforzo dei venti fino a forti da nord su B e parte orientale di A con locali raffiche fino a 60/70 km/h agli sbocchi vallivi, forti da sudest su C in serata. Nelle prime ore mare agitato per onda da sud, sudovest con mareggiate su C, localmente agitato su B, in scaduta dal mattino.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia