Genova – Traffico autostradale in tilt per le copiose nevicate che stanno interessando l’intorno di Genova.

Per consentire l’intervento dei mezzi antineve, Autostrada e Polizia Stradale hanno deciso di sospendere il traffico su alcune tratte autostradali.

Nello specifico, il provvedimento riguarda la A26 Genova – Gravellona tra il bivio con la A21 Torino-Piacenza e il bivio con la A10 Genova Savona, in direzione di Genova, dove è vietato il transito ai mezzi pesanti con peso a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, e tra Ghemme e Carpugnino, in entrambe le direzioni per tutti i veicoli.

Tratto chiuso sulla A7 Milano-Genova tra la Diramazione Predosa-Bettole e Genova Bolzaneto verso Genova, e tra il Bivio con la A12 Genova-Livorno e Serravalle Scrivia in direzione di Milano.

Divieto di transito anche sulla Diramazione Predosa- Bettole tra Novi Ligure e il bivio con la A7 Milano-Genova verso la A7

Chiusa anche l’entrata di Genova Est, sulla A12 Genova-Livorno, in direzione Genova.

La situazione appare critica nell’intorno del genovese. Al momento la Prefettura sta coordinando e gestendo le operazioni mentre la Protezione Civile regionale si sta prodigando a prestare soccorso alle persone rimaste bloccate in autostrada.

Tre squadre stanno intervenendo nelle aree interessate distribuendo coperte e generi di conforto.