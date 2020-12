Genova – Autostrada A7 Genova Milano chiusa per neve tra Serravalle e Bolzaneto in entrambe le direzioni. E’ caos sulla rete autostradale della Liguria a causa delle abbondanti nevicate in corso nei tratti dell’entroterra.

Particolarmente difficile la situazione sulle autostrade che collegano con il nord Italia ema le ripercussioni si estendono a gran parte della rete anche lungo la costa.

Chiusa in entrambe le direzioni l’autostrada A7 genova Milano e forti disagi anche sulla A26 dove molti camion sono rimasti bloccati a causa della neve.

Chiusa ai mezzi pesanti anche la A6 Savona Torino con ripercussioni molto forti sulla A10 Genova Ventimiglia in entrambe le direzioni a causa del blocco all’altezza dello svincolo di Savona.

Moltissime le proteste degli automobilisti e degli autotrasportatori per una situazione abbondantemente prevista e mal segnalata dai pannelli di Autostrade per l’Italia.

Proteste anche per il servizio di spazzamento della neve e la “salatura” dell’autostrada che sarebbe avvenuta con molte lacune.