Nevica sulle autostrade della Liguria che collegano con il Nord Italia. Disagi vengono registrati in particolare sulla A6 Savona – Torino dove è già in vigore il divieto di transito per mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate tra il bivio A6/A10 Savona e Carmagnola in direzione Torino.

Mezzi spazzaneve e spargisale in azione dalla scorsa notte.

Neve anche sulla A26 Voltri Gravellona Toce all’altezza di Masone. Circolazione rallentata dalla presenza di neve sulla carreggiata.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida e a verificare di avere le catene a bordo.