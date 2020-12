Genova – Risarcimenti economici a chi è rimasto bloccato in autostrada per l’emergenza neve. Ad annunciarli questa mattina Autostrade per l’Italia che ha diramato una nota nella quale sono contenute le procedure da seguire.

Le autostrade della Liguria sono tutte aperte e sgombere dalla neve in Liguria ma restano roventi le polemiche per la giornata nera di ieri, con le direttrici per il nord Italia chiuse per le nevicate e automobilisti e camionisti bloccati sino ad 8 ore nella tormenta, in attesa dei soccorsi.

Autostrade per l’Italia continua a puntare il dito contro camionisti ed autotrasportatori che avrebbero violato i divieti percorrendo l’autostrada pur sapendo dell’emergenza in atto e in attesa che venga accertata con una indagine approfondita quanto avvenuto, ha deciso di garantire forme di risarcimento dei danni subiti.

A tale scopo, gli interessati potranno indirizzare già da oggi le richieste alla casella di posta info@autostrade.it, fornendo generalità, recapiti e una prima indicazione sul percorso effettuato durante l’evento neve.

Sarà cura della società dare tempestivo riscontro, richiedendo, laddove necessario, le eventuali integrazioni di dettagli alla gestione della richiesta.