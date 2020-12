La Spezia – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina nella zona di Melara per una pianta di grosse dimensioni caduta a terra all’incrocio tra via dei Pini e via Sarzana.

Nessuna persona e nessun veicolo sono rimasti coinvolti dalla caduta della pianta.

Numerose le chiamate pervenute alla Sala Operativa 115 tramite il NUE (Numero Unico di Emergenza).

La squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta con cinque unità operative e due automezzi, ha provveduto al taglio della pianta.

Sul posto personale della Polizia Locale e squadre del settore “Aree Verdi” del Comune della Spezia.