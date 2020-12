Proseguirà sino alla mezzanotte di oggi, nella Liguria centro-settentrionale, lo stato di allerta meteo di livello giallo per possibili nevicate consistenti mentre è tornata alla normalità la situazione sul resto della regione.

La forte perturbazione che interessa da ieri la Liguria ha portato copiose nevicate nelle zone interne.

Da metà giornata, le previsioni meteo Arpal prevedono una ripresa delle precipitazioni con piogge diffuse che, associate all’ingresso di aria fredda in quota, potranno provocare nuove nevicate sui versanti padani di Ponente e di Levante e nelle zone interne del settore centrale (interessando anche i relativi tratti autostradali). Per domenica 6 dicembre si prospetta un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Ecco i fenomeni meteorologici segnalati:

Sabato 5 DICEMBRE: dalle ore centrali piogge diffuse, quantitativi significativi su C, nevicate deboli nell’interno di B (200-300 m slm) e sulle zone D, E: i fenomeni a carattere nevoso interesseranno anche i relativi tratti autostradali. Nel pomeriggio rinforzo dei venti da Nord, Nord-Ovest sulle zone A, B e D con possibili raffiche fino 60-70 km/h, da Est, Sud-Est su C. Fino al mattino mareggiata da Sud su B, C in graduale attenuazione, localmente agitato su A.

Domenica 6 DICEMBRE: fino al mattino venti forti da Nord, Nord-Ovest con possibili raffiche fino 50-60 km/h, in particolare sulle zone B e D, dove potranno verificarsi condizioni di disagio fisiologico per freddo.

