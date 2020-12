Genova – Le telecamere intelligenti posizionare e puntate su via Guido Rossa non sono ancora in funzione ma lo saranno entro il 2020. Il Comune di Genova risponde alle polemiche sull’attivazione del cosiddetto “tutor” che dovrebbe multare automaticamente chi supera i limiti di velocità ma anche chi non rispetta la segnaletica e le corsie tracciate. Chi temeva una pioggia di sanzioni proprio nel momento delicato del Natale potrà tirare un sospiro di sollievo perché sembra che l’accensione del sistema automatico sia stato rinviato di qualche giorno per “verifiche”.

L’impianto è già stato montato ma occorre un periodo di sperimentazione nel quale verranno effettuate alcune “tarature” e calibrati i computer che sono in grado di leggere le targhe e multare automaticamente chi non rispetta le regole.

Potenzialmente sono in grado anche di verificare il pagamento del bollo, la scadenza dell’assicurazione e se è stata effettuata la revisione dell’auto ma non è chiaro se queste funzionalità saranno “accese” nei computer del Comune.

Batosta rinviata, dunque, per gli automobilisti genovesi ed in transito sulla Guido Rossa. La data del 5-6 dicembre prevista dai tecnici del Comune di Genova potrebbe slittare addirittura di qualche settimana ma il Tutor della Guido Rossa dovrebbe entrare in funzione entro la fine dell’anno.