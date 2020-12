Genova – Non accenna a placarsi la polemica per i disagi che hanno interessato gli automobilisti sulla rete autostradale ligure dopo la fitta nevicata che ha colpito la regione nei giorni scorsi.

Le chiusure autostradali hanno sorpreso numerosi automobilisti che si sono ritrovati bloccati dalla neve.

Intrappolati sulla rete autostradale, gli automobilisti e gli autotrasportatori sono stati soccorsi dagli uomini della protezione civile che ha fornito loro coperte e generi di conforto.

I soccorritori hanno affrontato la difficoltà di raggiungere le file di auto, visto il blocco sia autostradale che della viabilità urbana.

A sostegno della macchina di soccorso è intervenuta anche la Polstrada che ha fatto spazio tra il traffico e ha scortato la protezione civile nel dare aiuto agli automobilisti bloccati nella neve.

L’intervento più urgente ha riguardato un bimbo di 16 mesi, in viaggio con la famiglia dopo una visita all’ospedale Gaslini.

I genitori, dopo aver lasciato l’ospedale pediatrico, hanno imboccato l’autostrada A7 diretti a Milano ma sono stati sorpresi dalla neve rimanendo bloccati.

Dopo qualche ora, preoccupati per la salute del bambino che continuava a lamentare dolori, hanno chiesto il supporto della Polizia Stradale.

L’intervento della pattuglia di Genova è stato tempestivo: gli agenti hanno raggiunto il casello di Ronco e, a piedi, si sono diretti verso l’auto insieme alla protezione civile.

Dopo aver fornito coperte e viveri, hanno preso in braccio il bambino e, insieme alla madre, hanno percorso circa un chilometro sotto la fitta nevicata, ritornando al casello di Ronco dove ad attenderli c’era un mezzo del 118.

Il personale medico ha visitato il bambino, poi la famiglia è stata accompagnata in un albergo dove ha trovato sistemazione per la notte in attesa di poter riprendere il viaggio.

Intervento di scorta della Polstrada anche per ausilio a un’ambulanza in codice giallo con a bordo con una partoriente, in difficoltà sulla strada statale S.P. 35 all’altezza di Isola del Cantone, con la viabilità ordinaria congestionata e l’autostrada A7 bloccata, la pattuglia scorta il mezzo di soccorso fino all’ospedale Gaslini.