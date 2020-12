Genova – Un’auto ha preso fuoco per cause ancora da accertare poco prima del bivio per il ponte San Giorgio, sull’autostrada A7 Genova Milano in direzione Genova.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 ed ha causato il blocco temporaneo dell’autostrada in direzione del capoluogo ligure.

La vettura ha iniziato a emettere fumo dal cofano e si è fermata giusto in tempo perché gli occupanti riuscissero a mettersi in salvo.

Le fiamme hanno avvolto tutta l’auto facendo vivere ai presenti momenti di panico.

Sul posto sono intervenuti i mezzi anti incendio dei vigili del fuoco e il personale della polizia stradale.

I pompieri hanno spento velocemente le fiamme mentre il traffico riprendeva lentamente a muoversi.

Non si segnalano feriti e il traffico in zona è regolare.