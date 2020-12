Santa Margherita Ligure – E’ gravissimo, all’ospedale San Martino di Genova, dove è stato trasportato in elicottero, il 75enne travolto questa mattina nella zona tra via Costa e via XXV aprile a Santa Margherita Ligure.

L’uomo stava attraversando la strada quando un’auto lo ha travolto scaraventandolo rovinosamente a terra.

Da una prima ricostruzione l’anziano si trovava sulle strisce pedonali mentre l’auto che lo ha investito svoltava e non lo avrebbe visto nel fare manovra.

Nel terribile impatto il pensionato è caduto a terra battendo con violenza la testa sull’asfalto ed ha perso rapidamente conoscenza.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e il personale paramedico ha subito richiesto l’intervento dell’elicottero del 118 per il trasferimento d’urgenza in ospedale.

Le condizioni del ferito sarebbero gravissime.