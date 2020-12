Genova – Non è certo passato inosservato, nel suo passaggio in Liguria, il Coca Cola Christmas truck tour, il celebre camion rosso del marchio internazionale. Ieri l’enorme mezzo, completamente addobbato con luci di Natale è passato prima da Savona e poi, in serata, da Genova, con un lungo tour per le vie della città che è stato ammirato, filmato e fotografato.

Un momento di spensieratezza in un periodo difficile per tutta Italia e non solo. Una celebrazione del marchio commerciale ma anche una campagna benefica per il Banco Alimentare che, in collaborazione con il colosso americano, invita la popolazione a donare generi alimentari per le mense dei meno fortunati.

Il Coca cola Christmas truck tour oggi passerà da La Spezia. L’appuntamento è tra le 13,30 e le 16,30 lungo alcune delle vie del centro dove si materializzerà la magica atmosfera delle pubblicità Coca Cola.

Il percorso previsto prevede il passaggio per via Fiume / viale Aldo Ferrari / via Giovanni Amendola / viale Italia