San Colombano Certenoli – Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del giovane coinvolto ieri sera in ungrave incidente avvenuto a Cichero, lungo la strada che attraversa la Val Fontanabuona.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 20 di ieri sera, il giovane al volante della sua auto ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e poi in una scarpata.

Un volo di diversi metri che ha casuato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigiili del fuoco, l’ambulanza del 118 e i carabinieri.

L’uomo è stato estratto dalle lamiere dell’auto e affidato alle cure del personale paramedico che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.

Un viaggio piuttosto lungo che non è stato possibile fare in elicottero poiché nessuno dei mezzi di pronto intervento ha l’abilitazione al volo notturno.

Il giovane è stato ricoverato in codice rosso in ospedale e i medici sono intervenuti per salvargli la vita.

In corso verifiche per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità ma al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.