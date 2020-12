Rapallo – Sta suscitando molte polemiche il caso di Lapo Elkann fermato a bordo della sua Ferrari fiammante dai carabinieri di Santa Margherita Ligure e trovato in possesso di 4 grammi di cocaina. Il rampollo della famiglia proprietaria della nota casa automobilistica è sotto processo per il possesso della droga ma in Tribunale sarebbe stata chiesta l’archiviazione per il suo caso.

Secondo le indiscrezioni, infatti, la quantità sarebbe compatibile per il “consumo personale” e quindi potrebbe scattare solo la sanzione per l’uso.

Il giudice per le indagini preliminari non ha ancora deciso sulla posizione di Elkann ma in molti fanno notare che ogni giorno vengono arrestati spacciatori con quantitativi di sostanza stupefacente decisamente inferiore.

Il carcere non è certamente il “metodo correzionale” più efficace, almeno a guardare le statistiche sulla recidiva di chi ci finisce, ma la Legge dovrebbe essere uguale per tutti.