Genova – Alle 01.20 di questa notte altri poliziotti delle volanti di polizia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rilevato nei locali in uso ad un circolo sportivo, oltre ad alcune mancanze riguardanti la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande, anche la presenza di 24 persone che giocavano a carte.

L’episodio è avvenuto nell’elegante quartiere di Albaro e tutti i presenti, di età compresa tra i 25 e 82 anni, sono stati sanzionati in quanto il gioco delle carte per attività collegate a competizioni dilettantesche è comunque vietato dalle 22 alle 5 .

Inoltre, al presidente dell’A.S.D.

Al momento è al vaglio delle autorità un provvedimento di chiusura di 5 giorni che di solito viene inflitto ai circoli che violano le disposizioni anti covid 19 e che è già stato deciso per Bar, locali e per un altro circolo chiuso ieri sera a Pegli per aver commesso le stesse violazioni.

Difficilmente sarebbe possibile scegliere di applicare due pesi e due misure in ambienti uguali e circostanze praticamente identiche.