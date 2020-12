Prosegue la serie nera dei decessi da coronavirus. Anche oggi il bollettino ufficiale della Regione Liguria ne registra 22 e rileva 263 nuovi contagi a fronte di appena 4.227 tamponi effettuati su una popolazione di 1 milione e 500mila persone.

In calo, sempre molto lento, le nuove infezioni ma cala anche il numero di tamponi rispetto a quelli normalmente effettuati sino a qualche settimana fa.

In calo anche ricoveri e malati gravi nei reparti di terapia intensiva ma il dato è collegato al periodo di chiusura legato alla zona arancione in cui era stata spostata la Liguria.

Con il ritorno alla zona gialla anche delle regioni Lombardia e Piemonte scatta la possibilità di spostamenti, prima del 21 dicembre, anche da regione a regione e con essa la possibilità dell’arrivo di famiglie nelle seconde case della Riviera ligure in occasione delle feste

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1):22

SAVONA (Asl 2): 49

GENOVA: 142, di cui:

· Asl 3: 108

· Asl 4: 34

LA SPEZIA (Asl 5): 46

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4

CORONAVIRUS, BOLLETTINO LIGURIA, DATI FLUSSO ALISA – MINISTERO

TOTALE tamponi molecolari effettuati 646.433 4.277 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 112.175 3.177 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 55.287 263 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 8.489 -294

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 992 LA SPEZIA 1.411 IMPERIA 724 GENOVA 4.701 Residenti fuori Regione/Estero 260 altro/in fase di verifica 401 TOTALE 8.489

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 859 77 -28 ASL1 83 5 -3 ASL2 94 13 -7 San Martino 236 27 0 Ospedale Evangelico 13 2 -2 Ospedale Galliera 128 7 -6 Ospedale Gaslini 7 0 2 ASL3 globale 96 8 -7 ASL 3 Villa Scassi 96 8 -7 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 93 5 0 ASL4 Sestri Levante 92 5 0 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 109 10 -5 ASL5 Sarzana 103 9 -5 ASL5 Spezia 6 1 0

Isolamento domiciliare 7.610 -268 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 44.149 535 Deceduti* 2.649 22

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 28/11/2020 M 67 ASL 3 – Villa scassi 2 28/11/2020 M 49 ASL 3 – Villa scassi 3 28/11/2020 M 71 ASL 4 – Ospedale Sestri levante 4 30/11/2020 M 91 ASL 4 – Ospedale Sestri levante 5 06/12/2020 M 87 ASL 3 – Villa scassi 6 07/12/2020 F 101 ASL 2 – Ospedale San Paolo 7 07/12/2020 M 71 ASL 4 – Ospedale Lavagna 8 08/12/2020 M 74 ASL 5 – Ospedale La Spezia 9 08/12/2020 F 92 ASL 3 – Villa scassi 10 10/12/2020 F 82 ASL 5 – Ospedale Sarzana 11 10/12/2020 M 72 San Martino 12 10/12/2020 M 70 San Martino 13 10/12/2020 F 64 San Martino 14 10/12/2020 M 74 San Martino 15 10/12/2020 F 91 San Martino 16 10/12/2020 F 90 ASL 3 17 10/12/2020 F 76 ASL 3 – Villa scassi 18 11/12/2020 M 89 San Martino 19 11/12/2020 M 91 San Martino 20 11/12/2020 M 86 San Martino 21 11/12/2020 M 81 San Martino 22 11/12/2020 M 86 San Martino