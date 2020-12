La retroguardia di una perturbazione interesserà la nostra regione nella giornata di sabato con annuvolamenti e qualche pioggia. Deciso miglioramento domenica e nuovo aumento della nuvolosità lunedì.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 12 dicembre 2020

Al mattino qualche schiarita sarà già presente sull’Imperiese. Altrove nubi irregolari con qualche pioggia lungo le coste centro-orientali e brevi nevicate sopra gli 800 metri in Appennino. Nel corso della giornata aperture più convinte a ponente in estensione verso il centro della regione. Ancora molte nubi a levante, ma senza più fenomeni.

Venti: Moderati o forti settentrionali specie sul settore centro-occidentale della costa.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In lieve aumento le minime, in calo le massim

Costa: min +5/9°C, max +8/10°C

Interno: min -3/+4°C, max +2/7°C

Domenica 13 dicembre 2020

Bel tempo ovunque con gli eventuali addensamenti che avranno carattere locale e temporaneo.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli variabili.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: In aumento.

Lunedì 14 dicembre 2020

Bello al mattino; un po’ di velature tra pomeriggio e sera.

Temperature stazionarie, venti deboli e mare quasi calmo.