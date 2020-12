Genova – Un concerto di musica antica tra il 500 e il 600 trasmesso in diretta facebook sui canali dell’Accademia degli Imperfetti.

Appuntamento sabato 12 dicembre, alle 19 con PerCorsi di Musica Antica a San Pietro in Banchi. L’Accademia degli Imperfetti presenterà un nuovo programma didattico con una formula speciale: sarà infatti un appuntamento virtuale in diretta Facebook dalla chiesa di San Pietro in Banchi, luogo in cui l’Accademia svolge le proprie attività educative già da due anni con il progetto PerCorsi di Musica Antica a Palazzo.

L’appuntamento sarà caratterizzato dagli interventi musicali degli allievi dei corsi, dalla presentazione del lavoro svolto nella stagione passata, dalla presenza di ospiti speciali del panorama della musica antica a livello internazionale.

In questa sede sarà poi presentato il programma delle prossime attività didattiche nel 2021, che spazierà dal corso sulle laudi medievali del ghirondista Paolo Zebolino, alla musica d’insieme sotto la direzione di Maurizio Less, ai seminari di approfondimento sulla musica antica.

Gli ospiti saranno il cantante Marco Beasley, il violinista Fabrizio Haim Cipriani e il soprano Silvia Piccollo che, oltre a cantare, presenterà un singolare progetto di solidarietà a favore dell’infanzia in Burkina Faso a cui sarà dedicato un futuro appuntamento.

A partire da gennaio saranno attivate Masterclass con i professionisti Marco Beasley, Fabrizio Haim Cipriani e Silvia Piccollo in presenza, se sarà possibile, o in videoconferenza.

Sarà infine presentata l’esperienza ‘Intorno alla Dafne’, dedicata alla musica italiana del Seicento, che ha connesso il lavoro di due diversi laboratori musicali, confluito nella registrazione di un video girato nel Parco Nazionale della Maiella.

La diretta Facebook sarà sulle pagine dell’Accademia degli Imperfetti – Musica Antica e del Centro Banchi.

info@imperfetti.it – 328 9461381 www.imperfetti.it – su Facebook Accademia degli Imperfetti – Musica Antica

Sabato 12 dicembre 2020 ore 19 – Chiesa di S. Pietro in Banchi

Concerto in Banchi

PerCorsi di Musica Antica a San Pietro in Banchi, progetto dell’Accademia degli Imperfetti

Programma:

Musica insieme e non solo: un ritorno. Perché la musica antica a Banchi

1. Alessandro Stradella (1639 – 1682) storica

2. Michael Praetorius

Fabrizio Caroso (1530 ca. – 1605)

Sinfonia da L’Oratio

All’impero dei germani, aria da Il Barcheggio

Balletto

Maurizio Less viola da gamba, Gianni Rivolta flauto dolce e traverso, Marinella Di Fazio strumenti a pizzico, Letizia Dradi danza

Spagnoletta a modo di Madriglia

3. Anonimo italiano sec. XVI Peregrinus Cesena sec. XVI

4. Cesare Negri (1535 ca. – 1605) Anonimo italiano sec. XVI

La Paduana del Re

Non posso abandonarte

Alta Mendozza Basso di Genova

Silvia Piccollo presenta la masterclass di tecnica vocale. Riferirà anche su una esperienza particolare di musica e solidarietà che

avremo il pacere di sostenere nel corso dell’anno con un incontro dedicato.

Esperienza Intorno alla Dafne. Accostarsi alla musica antica, il valore della partecipazione e info

Ensemble Popolare di Musica Antica PMP Con strumenti originali

Andrea Lanzola baritono, Federica Calcagno violino barocco, Franco Carvelli e Anna Disabato flauto dolce, Maurizio Less e Giorgia Less viole da gamba, Giorgio Boni trombone rinascimentale Marinella Di Fazio, Maurizio Canesi, Dino Clemente, Gianni Grassi liuti e chitarra alla spagnola

ospiti speciali Marco Beasley e Silvia Piccollo – in collegamento Fabrizio Haim Cipriani

L’Ensemble di Musica Antica PMP è espressione del Laboratorio di Musica d’Insieme tenuto da

Maurizio Less, direttore artistico dell’Accademia degli Imperfetti, all’interno di un progetto di Musica

Antica nato nel 2013 presso i Musei di Strada Nuova. L’iniziativa è un laboratorio musicale che si rivolge a tutta la cittadinanza. In questo ambito il progetto PerCorsi di Musica a Palazzo mira a far coesistere percorsi inclusivi di base accanto a Masterclass di alto perfezionamento. Tra i nomi delle passate edizioni troviamo Pedro Estevan, Marco Beasley, Fabrizio Haim Cipriani e altri. Dalla sua nascita l’Ensemble PMP ha partecipato a numerosi appuntamenti presso i Musei di Strada Nuova, il Museo di Palazzo Reale, le Ville storiche del Ponente Genovese e gli antichi Palazzi del Centro in occasione delle Notti al Museo. Dal 2019 l’attività di formazione è svolta in prevalenza presso la Chiesa di San Pietro in Banchi, riprendendo un’antica tradizione che vuole Piazza Banchi e Via San Luca sedi delle principali scuole di musica tra ’500 e ‘600.