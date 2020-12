Bocca di Magra (La Spezia) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio in località Bocca di Magra, nel comune di Ameglia, per un incendio imbarcazione.

Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate all’interno di uno yacht di di 14 metri, ormeggiato presso un molo di un cantiere navale.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana sono intervenuti con cinque unità operative a bordo di un’autopompaserbatoio e un modulo antincendio.

Mentre arrivavano sul posto le prime unità operative, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha disposto l’invio di due autobottepompa e di un carro con liquido schiumogeno e altre sei squadre operative dalla sede centrale.

I pompieri hanno attaccato l’incendio, localizzato nella parte centrale dell’imbarcazione, con una schiuma composta da miscela di liquido schiumogeno, aria e acqua, erogata ad alta e media pressione.

In un secondo momento, gli uomini sul posto sono riusciti a far ruotare lo yacht e a posizionarlo parallelamente al molo, agevolando di fatto le operazioni di estinzione.

I Vigili del Fuoco hanno tentato di penetrare all’interno dell’imbarcazione ma per questioni di sicurezza, in quanto l’incendio aveva coinvolto ormai tutto il materiale infiammabile all’interno, sono stati costretti ad operare solo dall’esterno.

Il personale del cantiere ha provveduto a posizionare delle panne in mare, al fine di contenere i liquidi dell’imbarcazione e il materiale estinguente.

Fortunatamente, non si segnalano feriti; sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Ameglia.

Le operazioni sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto.