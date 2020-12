Inizia un nuovo periodo di instabilità meteo per la Liguria, con graduale aumento della nuvolosità già a partire da oggi e con culmine nella giornata di mercoledì quando potrebbe arrivare anche la pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 14 dicembre 2020

Mattinata con cielo generalmente poco nuvoloso per velature. Incremento delle nubi nella seconda parte di giornata, con stratificazioni che tenderanno a divenire più spesse in serata, quando il cielo potrà risultare localmente nuvoloso.

Venti inizialmente da nord est deboli, ruotano localmente da sud est.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature senza variazioni significative.

Costa: min +4/9°C, max +10/15°C

Interno: min -3/+4°C, max +6/11°C

Martedì 15 dicembre 2020

Giornata con cielo generalmente nuvoloso o localmente coperto. Qualche locale breve sgocciolata non esclusa, anche se in prevalenza il contesto risulterà generalmente asciutto. Nottetempo aumento delle probabilità di deboli precipitazioni.

Venti orientali, in prevalenza da nord-est, per lo più deboli.

Mare poco mosso.

Temperature: in aumento nei valori minimi, stazionarie le massime lungo le coste, in aumento in quota ed all’interno.

Mercoledì 16 dicembre 2020

Cielo molto nuvoloso o coperto con alcune piogge, specie al mattino.

Parziale miglioramento tra pomeriggio e sera.