Genova – Non ce l’ha fatta Sergio Saccà, il medico dell’ospedale San Martino infettato dal coronavirus e ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Terapia Intensiva.

Il medico, 66 anni, era uno specialista in oculistica ed era molto conosciuto ed apprezzato per la sua preparazione e per l’attenzione ai pazienti.

Sergio Saccà lavorava da anni nell’ospedale genovese e qualche giorno fa si era ammalato per il covid 19 e le sue condizioni si sono aggravate molto velocemente sino a costringere i colleghi al ricovero in Terapia Intensiva.

Le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente e purtroppo il fisico non ha retto.