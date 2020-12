Diano Marina – Molta paura e due persone anziane intossicate dal fumo per l’incendio, divampato questa mattina, prima dell’alba, in via generale Arduino, sull’Aurelia.

Per cause ancora da accertare le fiamme si sono sviluppate in una delle stanze dell’appartamento situato all’ultimo piano dello stabile e si sono poi estese al tetto.

Fortunatamente le due persone che vivono nell’appartamento si sono accorte del denso fumo nero che stava invadendo l’abitazione e hanno subito dato l’allarme.

I vigili del fuoco sono accorsi e dopo aver fatto evacuare l’intero stabile e soccorso i due pensionati – poi affidati alle cure del 118 – hanno spento le fiamme.

In corso le operazioni di bonifica e l’accertamento delle cause del rogo. I danni sono rilevanti e l’abitazione non è agibile.

I due pensionati sono stati trasferiti in ospedale per i sintomi di una intossicazione da fumo.