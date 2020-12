Genova – Ha rubato un furgone carico di pacchi il 39enne genovese denunciato ieri dagli agenti della Polizia di Stato per furto aggravato.

L’uomo, approfittando del fatto che il corriere si era allontanato dal mezzo lasciando lerciavi inserite nel cruscotto, è salito velocemente sul mezzo e lo ha rubato.

Subito il titolare della ditta ha telefonato al 112 per segnalare la posizione della vettura, dotata di GPS.

Sempre in contatto con la sala operativa, ha indirizzato le volanti fino a via N.S. della Guardia dove il furgone ha improvvisamente arrestato la sua corsa.

All’arrivo dei poliziotti il ladro stava scendendo dal mezzo dopo aver sbattuto contro un palo della segnaletica stradale.

La vettura non è risultata danneggiata ma l’interno era stato già completamente svuotato.

Da accertamenti sul GPS è emerso che il camioncino durante la fuga aveva sostato per 6 minuti in via dei Molinussi, così gli agenti si sono recati sul posto con il 39enne e, all’interno di una cascina abbandonata, hanno trovato tutti i 54 colli sottratti.

I pacchi sono stati restituiti al corriere così da essere consegnati in tempo per Natale.