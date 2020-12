Un nuovo picco nel numero delle vittime del coronavirus registrato nell’ultimo bollettino ufficiale della Regione Liguria preoccupa il personale sanitario che vede confermata la poco invidiabile tendenza della Liguria ad avere una percentuale più alta di decessi rispetto al resto d’Italia.

Il bollettino registra ben 30 vittime mentre sono 287 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di appena 3.768 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone.

Dati che comunque non lasciano spazio ad eccessivi slanci di ottimismo come non li lasciano i dati nazionali, con una leggera ricrescita dei nuovi casi che fa temere la fine dell’effetto delle chiusure e un nuovo picco in arrivo, subito dopo le festività natalizie e del Capodanno.

Qui di seguito il dettaglio dei dati per provincia

– IMPERIA (Asl 1): 27

– SAVONA (Asl 2): 32

– GENOVA: (Asl 3): 166

· Chiavari e Tigullio: Asl 4: 22

– LA SPEZIA (Asl 5): 37

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

Bollettino di Alisa e Ministero della Salute

TOTALE tamponi molecolari effettuati 668.390 3.768 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 126.843 2.864 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 57.021 287 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 7.590 -112

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.069 LA SPEZIA 1.327 IMPERIA 527 GENOVA 4.097 Residenti fuori Regione/Estero 222 altro/in fase di verifica 348 TOTALE 7.590

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 786 70 -29 ASL1 71 5 -6 ASL2 107 13 1 San Martino 230 25 2 Ospedale Evangelico 2 0 0 Ospedale Galliera 94 4 1 Ospedale Gaslini 5 0 -4 ASL3 globale 85 8 -13 ASL 3 Villa Scassi 85 8 -13 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 87 9 -7 ASL4 Sestri Levante 87 9 -6 ASL4 Lavagna 0 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 105 6 -3 ASL5 Sarzana 101 5 -3 ASL5 Spezia 4 1 0

Isolamento domiciliare 6.680 -498 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 46.677 369 Deceduti* 2.754 30

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 20/11/2020 M 71 ASL 4 – Ospedale Sestri Levante 2 22/11/2020 M 79 ASL 4 – Ospedale Sestri Levante 3 23/11/2020 M 65 ASL 3 -Ospedale Villa Scassi 4 24/11/2020 F 95 ASL 4 – Ospedale Sestri Levante 5 29/11/2020 M 63 ASL 3 -Ospedale Villa Scassi 6 02/12/2020 F 81 ASL 4 – Ospedale Sestri Levante 7 08/12/2020 M 90 ASL 4 – Ospedale Sestri Levante 8 14/12/2020 F 84 EO Galliera 9 14/12/2020 M 88 EO Galliera 10 14/12/2020 M 65 EO Galliera 11 14/12/2020 F 64 EO Galliera 12 15/12/2020 M 80 EO Galliera 13 15/12/2020 M 77 ASL 3 -Ospedale Villa Scassi 14 15/12/2020 F 81 ASL 3 -Ospedale Villa Scassi 15 15/12/2020 M 83 ASL 3 -Ospedale Villa Scassi 16 16/12/2020 M 74 San Martino 17 16/12/2020 M 82 San Martino 18 16/12/2020 M 58 San Martino 19 16/12/2020 F 86 San Martino 20 16/12/2020 F 86 San Martino 21 16/12/2020 M 91 EO Galliera 22 16/12/2020 M 80 EO Galliera 23 16/12/2020 M 76 EO Galliera 24 16/12/2020 M 85 San Martino 25 17/12/2020 M 80 San Martino 26 17/12/2020 M 56 San Martino 27 17/12/2020 F 87 EO Galliera 28 17/12/2020 F 89 ASL 3 -Ospedale Villa Scassi 29 17/12/2020 F 85 ASL 5 – Ospedale Sarzana 30 17/12/2020 M 78 ASL 4