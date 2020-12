Chieti – Tre persone sono morte nell’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio avvenuta quest’oggi a Casalbordino, in provincia di Chieti.

A darne notizia è stato Carlo Sibilla, sottosegretario al ministero degli Interni.

Nel tweet Sibilla ha fatto sapere anche che sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

Al momento non si conoscono altri dettagli.

Dai #VVF mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime.

— Carlo Sibilia (@carlosibilia) December 21, 2020