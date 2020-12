Genova – Un camion ha imboccato la strada Sopraelevata contromano ed ha percorso un lungo tratto prima di essere bloccato dalle forze dell’ordine intervenute su segnalazione di alcuni automobilisti. E’ successo ieri sera, intorno alle 23, e solo per caso non si è verificato un grave incidente.

A confondere l’autista il traffico praticamente azzerato per effetto del coprifuoco. L’uomo alla guida del pesante automezzo ha imboccato contromano la rampa di uscita in zona Foce ed ha iniziato a percorrere la Sopraelevata in direzione opposta a quella di marcia.

Fortunatamente non ha travolto nessuno e quando lo hanno fermato le forze dell’ordine è rimasto stupito per poi comprendere la gravità di quanto avvenuto.

Ora rischia una pesante sanzione e la sospensione della patente.