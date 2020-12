Savona – Sono stati sospesi i ricoveri all’ospedale San Paolo di Savona dove si è registrato un nuovo focolaio di Coronavirus.

A darne notizia è proprio la Asl2 che ha fatto sapere di aver individuato due pazienti positivi nell’ambito dei tamponi di screening condotti prima delle dimissioni dei degenti nelle strutture precedentemente interessate da cluster.

Visti i casi di positività, riscontrati nel reparto di Medicina 2 dell’ospedale, è stato disposto lo screening a tappeto di tutti i pazienti presenti in struttura e di tutto il personale che ha accesso alle stanze di degenza, compreso quello appartenente alle ditte esterne.

Il risultato ha visto la positività di altri 10 degenti.

I pazienti coinvolti, tutti asintomatici, sono stati trasferiti presso le aree di degenza riservate ai pazienti con infezione sospetta/confermata da SARS-CoV-2.

La situazione ha reso necessaria una sanificazione straordinariache ha interessato stanze di degenza, spazi operativi e aree comuni, l’isolamento presenti dei pazienti risultati negativi al tampone di screening e l’attivazione dell’isolamento domiciliare per i pazienti dimessi nei giorni precedenti.

In via precauzionale, in attesa dell’esito del tampone molecolare che verrà effettuato anche sugli operatori, i ricoveri presso la struttura di degenza sono stati sospesi.