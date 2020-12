La Spezia – Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha fatto visita al convento dei Frati di Gaggiola dove ha consegnato buoni spesa da destinare alla mensa per le persone maggiormente in difficoltà che ne usufruiscono.

“A causa dell’emergenza Covid-19 quest’anno non è stato possibile organizzare il tradizionale pranzo della fratellanza – dichiara il Sindaco Peracchini – ma l’Amministrazione ha voluto comunque dare un segnale di vicinanza concreto alle mense cittadine, ai volontari e a tutte le persone in difficoltà che ne usufruiscono consegnando a ciascuna mensa, Missione 2000, Caritas dormitorio, Colazione col Sorriso e la mensa dei Frati di Gaggiola, buoni spesa da 250 euro e 250 confezioni natalizie in omaggio alle persone che usufruiscono del servizio. Un piccolo gesto ma concreto, sentito, di vicinanza e solidarietà che, nonostante il Covid-19, non potevamo far mancare. La cittadinanza, in questo momento, sta dimostrando grande generosità verso tutte queste realtà, e non solo, a costante testimonianza che La Spezia è una comunità coesa e solidale: un lume di speranza in questo tempo dettato dal coronavirus che ci ha provato ma mai sconfitto”